Eisbären Berlin verpflichten Sohn von Kapitän Frank Hördler

Die EisbĂ€ren Berlin arbeiten weiter an ihrem Kader fĂŒr die nĂ€chste Saison. Der Titelverteidiger in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtete NachwuchsstĂŒrmer Eric Hördler und lizenzierte Maximilian Heim, wie der Bundesligist am Montag mitteilte.