Brause im Pokal: RB in der Kritik - Olmo mit Riesendose

Clubchef Oliver Mintzlaff hat sich am Ende der langen Feierlichkeiten zum erstmaligen Gewinn des DFB-Pokals bem├╝ht, die Kritik am Konstrukt RB Leipzig zu entkr├Ąften. So sei f├╝r ihn die Debatte um einen gemeinsamen Schal vor dem Pokalfinale gegen den SC Freiburg ├╝bertrieben gewesen. "Sie hat Klischees bedient, die wir gar nicht erf├╝llen", meinte Mintzlaff in einer Medienrunde. Nur Stunden zuvor hatte sein Club am Sonntag mit einem Foto von Kevin Kampl allerdings f├╝r Wirbel gesorgt. Der Spielmacher hatte das Produkt des Clubgr├╝nders in den Pokal gesch├╝ttet.