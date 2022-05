Ost-Sparkassen schließen weitere Filialen

Die Sparkassen im Osten haben ihr Filialnetz weiter ausged├╝nnt. Ende 2021 unterhielten sie in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt 1089 Gesch├Ąftsstellen, wie aus dem am Dienstag ver├Âffentlichten Jahresbericht des Ostdeutschen Sparkassenverbands hervorgeht. Das waren 51 Gesch├Ąftsstellen weniger als im Vorjahr. In ├Ąhnlichem Ma├če ging die Zahl der Geldautomaten zur├╝ck: Davon unterhalten die Sparkassen jetzt 2592.