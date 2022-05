Hier sehen Sie in Berlin die schönsten Sonnenuntergänge

Tempelhofer Feld

Erinnert sich noch jemand an die sogenannten Rosinenbomber? WĂ€hrend der Blockade West-Berlins warfen amerikanische Piloten beim Anflug auf den Tempelhofer Flughafen SĂŒĂŸigkeiten mit Fallschirmen und TaschentĂŒchern aus dem Cockpit. Der Flughafen ist lĂ€ngst Geschichte, aber auf dem Feld ist immer noch Remmidemmi. Es ist einer der grĂ¶ĂŸten Parks, bloß ohne BĂ€ume. Im Sommer kann man hier bis zum Sonnenuntergang picknicken.

Auf dem MĂŒggelturm

Der MĂŒggelsee ist der Wannsee des Ostens. Die beste Aussicht auf ihn hat man vom MĂŒggelturm, der sĂŒdlich in den MĂŒggelbergen in einem dichten Wald steht. Aus 30 Metern Höhe kann man bei schönem Wetter bis zu 60 Kilometer weit schauen. Den Sonnenuntergang gibt's gratis.

Viktoriapark

Es soll Leute geben, die sich fragen, warum Kreuzberg Kreuzberg heißt. Wo die Gegend doch beinahe so flach ist wie an der Waterkant. Eine Antwort finden sie im Viktoriapark. Es ist eine GrĂŒnanlage auf der höchsten natĂŒrlichen Erhebung in der Berliner Innenstadt. In 66 Metern Höhe ĂŒber Normalnull (NN) kann man hier abends den Tag ausklingen lassen und bei gutem Wetter einen wunderschönen Sonnenuntergang bestaunen.

Am Holzmarkt

Nachts sind alle "Kater blau". Zumindest in Berlin-Friedrichshain, dort, wo man dieses PhĂ€nomen in lauen SommernĂ€chten in dem gleichnamigen Techno-Club am Holzmarktufer erleben kann. Wo frĂŒher die legendĂ€re Bar 25 Touristen aus der ganzen Welt mit großen Schaukeln und einer Wodkarutsche lockte, steht heute ein gallisches Dorf mit Biergarten, VeranstaltungsrĂ€umen, Restaurants, Studios und Ateliers. Eine Schaukel am Wasser gibt es dort heute auch noch. Ein schöner Ort, um sich aus dem Tag auszuklinken.

Insel der Jugend