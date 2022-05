Haftstrafe: Zeugen von Sachbeschädigung attackiert

Nach einem massiven Angriff gegen zwei Zeugen einer mutwilligen BeschĂ€digung eines Autos ist ein 19-JĂ€hriger zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten am Dienstag der gefĂ€hrlichen Körperverletzung in zwei FĂ€llen schuldig. Er habe einen 53 Jahre alten Mann durch einen Messerstich erheblich verletzt und anschließend einen Schlagstock eingesetzt. Es habe sich um einen extremen Gewaltausbruch gehandelt, so das Gericht.