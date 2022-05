Klinsmann: Hertha trotz Klassenerhalt vor Herausforderungen

J├╝rgen Klinsmann sieht seinen Ex-Club Hertha BSC auch nach dem Verbleib in der Fu├čball-Bundesliga noch vor Problemen. "F├╝r die Hertha w├Ąre der Abstieg eine Katastrophe gewesen, bei all dem finanziellen Aufwand, der betrieben wird. Dass er vermieden wurde, ist gut, aber das darf nicht ├╝ber alles andere hinwegt├Ąuschen", sagte der ehemalige Trainer und Aufsichtsrat der Berliner in einem Interview der "Rheinischen Post" (Mittwoch).