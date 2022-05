Brandanschlag auf Auto von Berliner Kriminalpolizistin

Auf das Auto einer Berliner Kriminalpolizistin aus dem Landeskriminalamt (LKA) ist mutma├člich von Linksextremisten ein gezielter Brandanschlag ver├╝bt worden. Der Wagen sei in der Nacht zu Dienstag vor ihrem Haus in Sch├Ânefeld bei Berlin angez├╝ndet worden, schrieben anonyme Autoren auf einer linksradikalen Internetseite. Die Berliner Polizei best├Ątigte den Fall, ermittelt werde aber in Brandenburg. Die Polizistin arbeitet im LKA im Bereich Staatsschutz, der f├╝r politisch motivierte Straftaten zust├Ąndig ist, also etwa f├╝r Linksextremisten und Rechtsextremisten.