Lisicki bekommt Qualifikations-Wildcard für Turnier

Lokalmatadorin Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier in Berlin dabei. Die nach einer schweren Knieverletzung bis auf Weltranglisten-Platz 1127 abgerutschte Berlinerin erhält für das topbesetzte Turnier eine Wildcard für die Qualifikation, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. "Ich freue mich sehr, dass Berlin Teil meines Comebacks wird", sagte Lisicki (32). "Es ist toll, dass ich vor heimischem Publikum und noch dazu in meinem Heimatverein spielen darf."

Lisicki hatte sich Ende 2020 schwer am Knie verletzt und musste lange pausieren. Zuletzt feierte die frühere Wimbledon-Finalistin bei kleineren Turnieren in den USA ihr Comeback. Das WTA-Turnier in Berlin findet vom 13. bis 19. Juni statt, die Qualifikation startet am 11. Juni.