Forscher: Mist und Laub klimafreundlich verwertbar

Die 160 Hektar gro├če Anlage ist einer der gr├Â├čten Landschaftstierg├Ąrten Europas. J├Ąhrlich fallen 1500 Kubikmeter Laub, etwa 8000 Kubikmeter Mist, 155 Kubikmeter Holz und 72 Kubikmeter Gr├╝nschnitt an. Bislang werden die Abf├Ąlle von externen Anbietern abtransportiert und entsorgt. Das koste nicht nur Geld, sagt Robert Wagner. "Die Abf├Ąlle werden vorrangig auch nur nach wirtschaftlichen, nicht aber nach ├Âkologischen Kriterien verwertet", so der Forscher.

In ihrem vierj├Ąhrigen Projekt haben Wagner und sein Team Laub und Holzh├Ącksel in einer Karbonisierungsanlage zu Pflanzenkohle verkohlt. Pflanzenkohle kann durch ihre gro├če und por├Âse Oberfl├Ąche langfristig N├Ąhrstoffe und Wasser binden. Damit macht sie B├Âden dauerhaft fruchtbarer. Sie wird Kompost beigemischt und macht diesen somit wertvoller. Aktuelle Versuche zum Pflanzenwachstum h├Ątten die positiven Eigenschaften der Pflanzenkohle best├Ątigt, so Wagner.

"Bei der Verkohlung entsteht au├čerdem W├Ąrme, die f├╝r das Heizen von Geb├Ąuden genutzt werden sollte. So lassen sich auch Erdgas und andere fossile Brennstoffe einsparen", so Robert Wagner. Beim Verkohlen der Pflanzenreste werde au├čerdem ein Teil des Kohlenstoffs aus den Pflanzen langfristig in der Kohle gebunden. Das verringere Emissionen von Kohlendioxid, die zum Beispiel bei der Verrottung von Pflanzen entstehen und wieder in die Atmosph├Ąre gelangen w├╝rden.