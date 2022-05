Bericht: BVB und Hertha einigen sich auf Keeper-Wechsel

Hertha hatte den Wechsel des 20 Jahre alten TorhĂŒters, der fĂŒr die U23-Auswahl der Dortmunder in der 3. Liga vorgesehen ist, bereits am 1. MĂ€rz als perfekt vermeldet. Der damalige Ersatztorwart der Hertha, dessen Vertrag in Berlin zum Abschluss dieser Saison auslĂ€uft, hatte kurz zuvor sein Bundesliga-DebĂŒt gegeben. Der polnische Junioren-Nationalkeeper ĂŒberzeugte und arbeitete sich im weiteren Saisonverlauf in der Hierarchie von der ursprĂŒnglichen Nummer fĂŒnf zur Nummer eins im Berliner Tor. Daraufhin pochte die Hertha zunĂ€chst auf einen Verbleib ihres StammtorhĂŒters.