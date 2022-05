Giffey will lebenswerte Stadtquartiere

Berlins Regierende B├╝rgermeisterin Franziska Giffey setzt bei der Entwicklung des Wohnungsbaus in der Hauptstadt auf lebenswerte Stadtquartiere. "Wir d├╝rfen nicht die Brennpunkte der Zukunft bauen", sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel". "Daf├╝r braucht es einen gewissen Anspruch an Qualit├Ąt." Dazu m├╝ssten die neuen Stadtquartiere auch f├╝r den Verkehr gut erschlossen sein. Berlin sei sternf├Ârmig entwickelt worden. "Das wollen wir fortf├╝hren", k├╝ndigte Giffey an.