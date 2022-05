Junge Frau in Berlin-Friedrichshain von Tram angefahren

Eine junge Frau ist in Berlin von einer Tram angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 18-J├Ąhrige sei in der Nacht zum Samstag mit Freunden unterwegs gewesen und habe unvermittelt versucht, die W├╝hlischstra├če in Friedrichshain noch vor einer kreuzenden Stra├čenbahn zu ├╝berqueren, teilte die Polizei mit. Rettungskr├Ąfte brachten die schwer verletzte Frau demnach zur station├Ąren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Begleiter blieben unverletzt, genauso wie der 58-j├Ąhrige Stra├čenbahnfahrer.