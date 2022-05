Hertha-Interimschef fordert bessere Zusammenarbeit

Hertha-Interimschef Thorsten Manske hat Millionen-Investor Lars Windhorst nach den heftigen Dissonanzen der vergangenen Monate zu einer besseren Zusammenarbeit aufgefordert. "Ich bitte sie inst├Ąndig, lassen sie uns mit- und nicht ├╝bereinander reden. Lassen sie uns gegenseitig mit Vertrauen und Respekt begegnen", sagte Manske in seiner Rede bei der Mitgliederversammlung des Berliner Fu├čball-Bundesligisten am Sonntag. "Lassen sie uns die Reihen schlie├čen", rief das f├╝hrende Pr├Ąsidiumsmitglied dem in der ersten Reihe der Messehalle 20 sitzenden Windhorst zu.