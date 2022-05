Herthas U19 verliert Finale um Meisterschaft gegen den BVB

Die U19-Fußballer von Hertha BSC haben das Finale in der Nachwuchs-Bundesliga trotz einer couragierten Leistung und zwischenzeitlicher FĂŒhrung verloren. Die Berliner verloren am Sonntag auf dem OlympiagelĂ€nde mit 1:2 (1:1) gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. In der 12. Minute brachte Luca WollschlĂ€ger die Hertha mit einer Direktabnahme nach einer Flanke von Julian Eitschberger in FĂŒhrung. Beide Spieler haben in dieser Saison auch schon fĂŒr Herthas Profis gespielt.