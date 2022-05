Systemwechsel für Flüchtlinge: Organisation sieht Probleme

Berlin Systemwechsel f├╝r Fl├╝chtlinge: Organisation sieht Probleme Von dpa 30.05.2022 - 06:31 Uhr Lesedauer: 2 Min. Diana Henniges. (Quelle: picture alliance / dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die Hilfsorganisation Moabit hilft warnt beim anstehenden Wechsel von Menschen aus der Ukraine von den Sozial├Ąmtern zu den Jobcentern vor "Chaos und Leistungslosigkeit". Sprecherin Diana Henniges kritisierte die aus ihrer Sicht mangelnden Informationen f├╝r die Fl├╝chtlinge. "Wir blamieren uns hier gerade", sagte Henniges der Deutschen Presse-Agentur.

Sie forderte von Land und Bund eine "sehr gro├če Aufkl├Ąrungskampagne", sowohl vor Ort, etwa am Hauptbahnhof, als auch digital. Es reiche nicht, Informationen auf eine Webseite zu stellen, sondern man m├╝sse auch etwa bei Whatsapp oder Telegram die Menschen erreichen. Zudem seien Angebote in allen n├Âtigen Sprachen n├Âtig, nicht nur auf Deutsch. Es hei├če immer, Amtssprache sei Deutsch. "Flucht ist halt nicht Deutsch."

F├╝r ukrainische Kriegsfl├╝chtlinge steht ein Systemwechsel an. Vom 1. Juni an sind f├╝r ihre Betreuung bundesweit nicht mehr die Sozial├Ąmter sondern grunds├Ątzlich die Arbeitsagenturen zust├Ąndig. In Berlin sollen sie m├Âglichst schnell Zugang zu Sozialleistungen durch die Jobcenter bekommen, hatte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) vergangene Woche versichert. F├╝r die Gefl├╝chteten sei das ein gro├čer Fortschritt. F├╝r sie gilt dann nicht mehr das Asylbewerberleistungsgesetz. Sie k├Ânnen stattdessen bessere Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen.

Laut Moabit hilft ist die Situation schwierig. Bei dem Verein st├╝nden demnach morgens hungrige Familien vor der T├╝r, erz├Ąhlte Henniges. In einer Mitteilung f├╝hrt die Hilfsorganisation auf, wo es aus ihrer Sicht hapert: Sozial├Ąmter k├╝ndigten an, sich wieder telefonisch zu melden, wenn "weitere Leistungen m├Âglich seien", was dann nicht passiere. Neue Leistungsantr├Ąge w├╝rden mit Hinweis auf baldige Zust├Ąndigkeit der Jobcenter abgelehnt. Kosten├╝bernahmen f├╝r Mietvertr├Ąge w├╝rden mit Hinweis auf die Jobcenter verweigert. "Antr├Ąge von Drittstaatlern aus der Ukraine werden oft nicht einmal entgegen genommen", hei├čt es.