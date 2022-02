Bochum

Feuerwehr rettet Katze aus 10 Metern Höhe

14.02.2022, 08:21 Uhr | dpa

Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr in Bochum eine junge Katze gerettet, die auf einen Baum geklettert war und alleine nicht mehr herunterkam. Das Tier habe etwa einen Tag lang in zehn Metern Höhe festgesessen, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Da die Katze ein Halsband mit einem Chip trug, habe man sie in den Ästen orten können. Die Katze sei unverletzt ihrem Besitzer übergeben worden.