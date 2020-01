Großeinsatz der Polizei

Erneut Bombendrohung am Bonner Hauptbahnhof

28.01.2020, 19:53 Uhr | t-online.de

Zum zweiten Mal in wenigen Tagen hat es erneut eine Bombendrohung gegen den Bonner Hauptbahnhof gegeben. Die Polizei hat den Bahnhof vorübergehend gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Drohung gegen 19 Uhr von einer Telefonzelle aus eingegangen sein. Das berichtet der WDR. Die Bundespolizei führt den Einsatz und veranlasste die Sperrung des Bahnhofs. Daher kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen: Wie die Deutsche Bahn mitteilte, halten Züge wegen des Vorfalls nicht in Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach. Der Fernverkehr wird über Bonn-Beuel umgeleitet.

#RB30, #S23 Polizeiliche Ermittlungen im Bereich #Bonn Hbf. Verspätungen und Teilausfälle. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. Bisher keine Informationen zur Dauer der Sperrung. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) January 28, 2020

Erst am frühen Sonntagnachmittag ging eine Drohung ein. Ein bislang unbekannter Anrufer hat von einer Telefonsäule aus eine Bombendrohung ausgesprochen. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt, mehrere Stunden ging nichts mehr. Im Endeffekt wurde aber nichts Verdächtiges gefunden.