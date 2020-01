Polizei veröffentlicht Anruf

Entwarnung nach erneuter Bombendrohung in Bonn

29.01.2020, 13:05 Uhr | t-online.de

Polizisten untersuchen am Bonner Hauptbahnhof eine Tasche: Am Hauptbahnhof sind innerhalb von wenigen Tagen zwei Bombendrohungen eingegangen. (Quelle: picture alliance/Archiv/dpa)

Innerhalb von wenigen Tagen hat es erneut eine Bombendrohung gegen den Bonner Hauptbahnhof gegeben. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und veröffentlicht Teile des Anrufs.

Am Dienstagabend hat es zum zweiten Mal in wenigen Tagen eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof in Bonn gegeben. Die Polizei hat den Bahnhof abgeriegelt und veröffentlicht nun einen Mitschnitt des Anrufs, der zur zweiten Sperrung des Bahnhofs am Dienstagabend geführt hatte. Dieses Vorgehen sei "absolut" ungewöhnlich, sagte Sprecher Robert Scholten am Mittwoch. "Für uns ist es das erste Mal." Auf der Aufnahme ist unter anderem zu hören, wie eine Stimme sagt: "Und diesmal ist es kein Spaß."

Die Polizei hofft, dass Zeugen anhand des Mitschnitts die Stimme des Anrufers erkennen oder Beobachtungen melden. Nach Erkenntnissen der Beamten wurden beide Drohanrufe nämlich von Telefonzellen in der Innenstadt abgesetzt - Orte, an denen sich viele Bonner aufhalten. Die Aufnahme wurde nach Angaben der Polizei daher auch gezielt lokalen Medien zur Verfügung gestellt. Es gebe Anhaltspunkte, dass beide Anrufe von derselben Person getätigt worden seien.

Die Polizei begründet ihre Maßnahme mit Gefahrenabwehr. "Wir wollen vermeiden, alle zwei oder drei Tage den Hauptbahnhof sperren zu müssen", sagte Scholten.

Bundespolizei veranlasste Sperrung am Dienstagabend

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Drohung gegen 18.30 Uhr von einer Telefonzelle aus eingegangen sein. Das berichtet der WDR. Die Bundespolizei führte den Einsatz und veranlasste die Sperrung des Bahnhofs. Daher kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, hielten Züge wegen des Vorfalls nicht in Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach. Der Fernverkehr wurde umgeleitet.

#RB30, #S23 Polizeiliche Ermittlungen im Bereich #Bonn Hbf. Verspätungen und Teilausfälle. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. Bisher keine Informationen zur Dauer der Sperrung. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) January 28, 2020

Gegen 23 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung: Sprengstoff-Spürhunde der Polizei hätten den gesamten Bahnhof abgesucht und nichts Verdächtiges gefunden, berichtet der WDR. Laut ersten Ermittlungen kam der Anruf aus einer Telefonzelle auf dem Bischofsplatz in Bonn.

Polizei vermutet Zusammenhang

Das war nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits am frühen Sonntagnachmittag ging eine Drohung ein. Ein bislang unbekannter Anrufer hat von einer Telefonsäule aus eine Bombendrohung ausgesprochen. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt, mehrere Stunden ging nichts mehr. Im Endeffekt wurde aber nichts Verdächtiges gefunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei zu melden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, prüfen die Ermittler einen Zusammenhang der beiden Drohungen. Beide Droh-Anrufe seien von Telefonzellen im Bonner Stadtgebiet gekommen. Ob hinter beiden Anrufen derselbe Täter stehe, müsse nun von Experten untersucht werden. Bei der zweiten Drohung am Dienstagabend habe der Anrufer gesagt: "Und diesmal ist es kein Spaß."