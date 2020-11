Nach lustiger Fahndung

Polizei-Katze in Bonn von Besitzer abgeholt

27.11.2020, 09:31 Uhr | t-online, EP

Ein grau-gestreifter Kater: Das Tier hat es sich seit Tagen in einem Polizeipräsidium in Bonn gemütlich gemacht. (Quelle: Polizei Bonn)

Eine Katze hat die Beamten auf einem Polizeirevier in Bonn auf Trab gehalten und für Lacher im Netz gesorgt. Jetzt mussten die Beamten das Tier schweren Herzens wieder abgeben.

Die Polizei in Bonn konnte nach einer lustigen "Fahndung" den Besitzer eines Katers ausfindig machen. "Die größte Katzenfahndung in der Geschichte der Bonner Polizei war erfolgreich" verkündeten die Beamten bei Facebook. Nachdem die Tierrettung und die Feuerwehr Bonn in den Fall involviert worden waren, konnte der rechtmäßige Besitzer das Tier auf der Wache abholen.

So ganz wollten die Beamten die Katze aber nicht wieder zurück geben. Der Besitzer musste versprechen, das Präsidium mit dem Tier zu besuchen. Außerdem wurde der Katze ein Titel verliehen: "Dienstkatze ehrenhalber".



Die größte Katzenfahndung in der Geschichte der Bonner Polizei war erfolgreich ✅ Mit Hilfe der Tierrettung der... Posted by Polizei NRW Bonn on Thursday, November 26, 2020

Das Tier hatte es sich seit einigen Tagen auf dem Revier bequem gemacht. Um den Besitzer zu finden, hatte ein Polizist mit einem Foto bei Facebook eine lustige Diskussion unter den Lesern angeregt.



Dabei wurden zahlreiche Tipps zum Umgang mit dem Tier gemacht, aber auch amüsante Vorschläge zur Einstellung als offizielle Dienstkatze befanden sich unter den Kommentaren.