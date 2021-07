Dreister Diebstahl

Unbekannte klauen Leergut vom Getränkemarkt

13.07.2021, 07:50 Uhr | t-online

Im Wert von Hunderten Euro haben Unbekannte in Bornheim Leergut vom Gelände eines Getränkemarktes gestohlen. Die Täter haben sich nachts Zutritt verschafft.

In der Nacht zu Montag haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände eines Getränkemarktes in Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn verschafft. Sie ließen "Am Hellenkreuz" Leergut im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Demnach waren die Diebe gewaltsam auf das Gelände, auf dem das Leergut gelagert wird, gelangt – "durch eine gewaltsame Beschädigung an der mehrere Meter hohen Zauneinfriedung". Die Kriminalpolizei ermittelt nun und hofft auf Zeugenhinweise.