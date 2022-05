Bonn Warnstreiks in kommunalen Kitas auch in NRW Von dpa 04.05.2022 - 02:53 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Demonstrantin tr├Ągt einen Regenschirm mit beschrifteten Schildern. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Viele kommunale Kitas in Nordrhein-Westfalen bleiben nach Einsch├Ątzung der Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch geschlossen oder bieten nur einen Notbetrieb anbieten. Verdi hat die Erzieherinnen und Erzieher in kommunalen Betreuungseinrichtungen zu einem bundesweiten Streik- und Aktionstag aufgerufen. Ungef├Ąhr ein Viertel der Kitas in NRW sind den Gewerkschaftsangaben zufolge in ├Âffentlicher Tr├Ągerschaft.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen f├╝r die bundesweit 330 000 Besch├Ąftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten. Die dritte Tarifrunde ist f├╝r den 16. und 17. Mai in Potsdam geplant. Verdi fordert mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und Ma├čnahmen gegen den Fachkr├Ąftemangel. Verdi-Chef Frank Werneke droht mit l├Ąnger anhaltenden Warnstreiks f├╝r den Fall an, dass es beim n├Ąchsten Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern keinen Durchbruch gibt.

In NRW sind an diesem Mittwoch rund 25 Kundgebungen vor Rath├Ąusern oder auf zentralen Pl├Ątzen unter anderem in G├╝tersloh, M├╝nster, Witten, Essen, Ratingen, Duisburg und D├╝ren geplant. Gr├Â├čere Kundgebungen wird es laut Verdi NRW in Dortmund, Recklinghausen und Bonn geben, zu denen jeweils ├╝ber 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet w├╝rden.