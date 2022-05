Beretta darf Munitionshersteller Ammotec übernehmen

Das Bundeskartellamt hat die ├ťbernahme des fr├Ąnkischen Munitionsherstellers Ruag Ammotec durch die italienische Waffenfirma Beretta freigegeben. "Wir haben keine Anhaltspunkte daf├╝r, dass f├╝r Wettbewerber der Zugang zu schadstoffarmer Munition oder ihrer Bestandteile als Folge der Fusion eingeschr├Ąnkt werden k├Ânnte", sagte Beh├Ârdenchef Andreas Mundt am Mittwoch in Bonn. Ammotec hat seinen Sitz im fr├Ąnkischen F├╝rth, die Firma stellt Patronen f├╝r J├Ąger, Sportsch├╝tzen und das Milit├Ąr her. Sie geh├Ârt bislang dem Schweizer Technologiekonzern Ruag.