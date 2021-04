Mann dreht durch

21-Jähriger verletzt zwei Polizistinnen

20.04.2021, 07:30 Uhr | t-online

Zwei Polizistinnen im Einsatz (Symbolbild): In Bremen hat ein 21-Jähriger zwei Beamtinnen verletzt. (Quelle: Future Image/imago images)

In Bremen soll ein junger Mann zwei Polizistinnen in einem Krankenhaus derart verletzt haben, dass sie nicht mehr dienstfähig waren. Zuvor verletzte sich der 21-Jährige mit einem Messer selbst.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein 21-Jähriger in Bremen zwei Polizistinnen im Alter von 22 und 30 Jahren verletzt haben. Zuvor hätte der Mann in der Vahr einen Straßenbahnfahrer mit einem Messer bedroht. Der Täter soll dort laut Polizei eingeschlafen und von ihm geweckt worden sein.

Daraufhin zog der 21-Jährige ein Messer und drohte dem Fahrer, ihn "abzustechen". Dabei verletzte er sich selbst und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann wenig später samt zwei Messern und einer Grillzange aufgreifen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Dort sei er dann auf die zwei Polizistinnen losgegangen. Er habe sie mit Fäusten geschlagen und an ihren Haaren gerissen. Die Frauen mussten ambulant behandelt werden. Ihren Dienst konnten sie nicht fortführen. Der 21-Jährige wurde vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht. Die Polizei ermittelt.