Ursachen unklar

Feuerwehr rückt zu zwei Bränden in der gleichen Straße aus

22.06.2021, 09:25 Uhr | t-online

In Bremen hat es in der Nacht zweimal gebrannt. Die Feuerwehr musste Feuer in einer Wohnung und einem Ladenlokal löschen – auf der gleichen Straße.

Auf der Gröpelinger Heerstraße in Bremen sind in der Nacht zwei Feuer ausgebrochen. Auf der langgezogenen Straße lagen diese jedoch weit auseinander. Beim ersten Einsatz mussten die Retter ein Feuer in einem Ladenlokal löschen. Nach Angaben von "buten und binnen" soll sich noch eine Person in dem Gebäude befunden haben. Um sich Zugang zum Ladenlokal zu verschaffen, mussten die Einsatzkräfte eine Scheibe einschlagen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Nachdem die Feuerwehr wieder abgezogen war, ging um 3:19 Uhr ein weiterer Notruf ein. In einem dreigeschossigen Wohnhaus war ein Feuer im Dachbereich ausgebrochen. Beim Eintreffen der Löschtrupps hatten bereits alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen. Auch hier konnten die Flammen schnell unter Kontrolle und dann gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzwagen und 33 Rettern vor Ort.



Über die Ursachen beider Feuer ist bisher noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.