Bremen

Bombenentschärfung in Bremen

09.08.2021, 17:49 Uhr | dpa

Bei Bauarbeiten in Bremen ist am Montag eine 225-Kilo-Bombe gefunden worden. Die amerikanische Fliegerbombe sollte noch am späten Nachmittag im Ortsteil Burg-Grambke entschärft werden, wie die Polizei mitteilte. Für die Dauer der Entschärfung von 17.00 Uhr an wurde im Umkreis von 300 Metern um den Fundort evakuiert. Auch Straßen und Wege im Radius von 500 Metern wurden kurzfristig gesperrt. Hiervon war auch die A281 betroffen.