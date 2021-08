Lebensgefahr

13-Jähriger stürzt durch Schuldach

24.08.2021, 13:18 Uhr | dpa, t-online

In Rastede waren rund 30 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort (Symbolbild). (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Tragischer Unfall im Landkreis Ammerland: Ein 13-Jähriger ist mit zwei Freunden auf ein Schuldach geklettert und dann durch eine Lichtkuppel in die Tiefe gestürzt. Der Junge schwebt in Lebensgefahr.

In Rastede (Landkreis Ammerland) ist ein 13-Jähriger bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Teenager am Montagabend gegen 18.45 Uhr mit zwei Freunden auf das Dach der Kooperativen Gesamtschule Rastede geklettert.

Dort brach er durch eine Lichtkuppel und stürzte in das Treppenhaus. Laut "Nordwest Zeitung" war das Kind acht Meter tief gefallen. Der Junge zog sich bei dem Sturz schwerste Verletzungen zu. Er wurde in ein Oldenburger Krankenhaus bei Bremen gebracht.