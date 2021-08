Bremen

Regionalliga: Drochtersen/Assel setzt sich an Tabellenspitze

25.08.2021, 22:37 Uhr | dpa

Die SV Drochtersen/Assel hat in einem Nachholspiel der Nord-Staffel in der Fußball-Regionalliga Nord gegen Eintracht Norderstedt mit 2:0 gewonnen und die Tabellenspitze übernommen. Vor 542 Zuschauern fielen am Mittwochabend die beiden Treffer kurz vor der Pause: Fabio Dias und Hassan El-Saleh nutzten zwei Unaufmerksamkeiten der Gäste zur Führung. Im Anschluss hatte Norderstedt zwar mehr vom Spiel, doch die Defensive der Hausherren hielt bis zum Schlusspfiff. Drochtersen/Assel hat in drei Spielen zwei Siege errungen und sieben Punkte auf dem Konto.