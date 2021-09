Bremen

Holstein Kiel II neuer Tabellenführer der Regionalliga Nord

12.09.2021, 17:45 Uhr | dpa

Die Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord hat wieder einen neuen Tabellenführer. Holstein Kiel II übernahm am Sonntag durch ein 3:1 (1:0) im Zweitliga-Nachwuchsduell gegen den Hamburger SV die Spitze. Die Treffer für die Kieler erzielten Dominique Ndure, Eric Gueye und Niko Koulis. HSV-Stürmer Robin Velasco sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Der bisherige Spitzenreiter SC Weiche Flensburg kassierte einen Tag zuvor beim Titelkonkurrenten Teutonia 05 Ottensen mit 0:1 (0:0) die erste Saisonniederlage. Vor 523 Zuschauern erzielte Kevin Weidlich das Siegtor. Die Hamburger sprangen durch den Erfolg am siebten Spieltag auf Platz zwei und liegen mit 14 Punkten nur einen Zähler hinter Holstein.

Im Verfolgerduell zwischen Eintracht Norderstedt und Drittliga-Absteiger VfB Lübeck setzten sich die Gäste dank eines Blitzstarts mit 2:1 (2:0) durch. Schon nach sechs Minuten hatten Matheusz Ciapa und Robin Krolikowski die Lübecker mit 2:0 in Führung geschossen. Norderstedt rannte lange vergeblich an, kam in der Schlussphase nur noch zum Anschlusstreffer durch Elias Saad.

Mehr Erfolg hatte der Nachwuchs des FC St. Pauli, der bei der SV Drochtersen/Assel dank der Treffer von Jakub Bednarczyk, Max Brandt, Aurel Loubongo-M'Boungozu und Justin Plautz 4:0 (1:0) gewann. In der Abstiegsregion feierte Altona 93 den ersten Saisonsieg. Beim Heider SV gab es einen 2:1 (2:0)-Erfolg, den Noah Gumpert und Armel Gouhoua herausschossen. Für die Dithmarscher traf Fabian Arndt. Spielfrei hatte Phönix Lübeck.