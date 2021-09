Unglück in Bremen

Rentner überfährt Ehefrau – Tod im Krankenhaus

28.09.2021, 13:10 Uhr | t-online, pb

Einsatzwagen in Bremen (Archivbild): In der Hansestadt hat ein Rentner seine Frau überfahren. (Quelle: Eckhard Stengel/imago images)

In Bremen hat ein Mann seine Ehefrau überfahren. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, ermittelt jedoch weiter.

Tragischer Vorfall in Bremen: Im Stadtteil Blumenthal hat ein Mann seine Ehefrau überfahren, sie verstarb im Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag im Ortsteil Rekum, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Demnach sei der 83-Jährige rückwärts aus der Garage gefahren, und hat dabei laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht bemerkt, dass seine Frau hinter dem Wagen entlangging. Die 81 Jahre alte Ehefrau wurde von dem Wagen erfasst, sie erlitt schwere Verletzungen.



Rettungskräfte brachten die Seniorin noch in ein Krankenhaus, wo sie später an ihren Verletzungen starb. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Vorfalls.