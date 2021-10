Für mindestens sieben Tage

Corona-Warnstufe 0 tritt in Bremen in Kraft

14.10.2021, 09:26 Uhr | t-online

In Bremen gelten neue Corona-Regeln. Die sogenannte Warnstufe 0 tritt ab sofort in Kraft. Doch was ändert sich eigentlich?

Während in Bremerhaven weiterhin die Corona-Warnstufe 2 gilt, tritt am Donnerstag (14. Oktober) die sogenannte Corona-Warnstufe 0 in Bremen in Kraft. Damit fallen einige Einschränkungen weg. Laut Gesundheitssenat sei der Grund dafür das stabile Infektionsgeschehen sowie die Lage in den Krankenhäusern. Zuerst berichtete der "Weser-Kurier".

Ab sofort gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Nahverkehr, in geschlossenen Räumen von Verkaufsstätten sowie bei Großveranstaltungen ab 5.000 Personen. Bei derartigen Veranstaltungen gilt zudem die 3G-Regel. Für kleinere Veranstaltungen gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Es muss jedoch eine Hygiene- und Schutzkonzept vorgelegt werden.

Bremen mahnt, AHAL-Regeln einzuhalten

Die AHAL-Regeln sollen weiterhin eingehalten werden. Das bedeutet, anderthalb Meter Abstand zu anderen Personen einzuhalten, Hygienemaßnahmen umzusetzen und regelmäßig zu lüften.

Die Warnstufe 0 tritt für mindestens sieben Tage in Kraft, wie der Senat am Dienstag entschieden hatte. Die Lage werde aber weiterhin eng begleitet, heißt es.