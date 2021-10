Ärzte alarmiert

RS-Virus in Bremen verbreitet sich: "Kommen an unsere Grenzen"

23.10.2021, 12:01 Uhr | tme, t-online

In Bremen steigt die Zahl der stationären Aufnahmen von Kindern wegen einer RS-Virus-Infektion. Die Kliniken haben keine freien Betten mehr. Und eine Aussicht auf baldige Besserung gibt es nicht.

Aktuell verzeichnen Ärzte in ganz Deutschland eine rasant steigende Anzahl von Infektionen mit dem RS-Virus bei Kindern. Das Virus löst eine Erkrankung der Atemwege aus – und immer mehr Kinder müssen deswegen in Kinderkliniken behandelt werden. In Bremen ist die Situation weiterhin angespannt, wie der Chefarzt des Eltern-Kind-Zentrums, Dr. Martin Claßen, t-online sagt.

"Gestern Abend kam eine Schwester zu mir und sagte mir, dass wir in der ganzen Region kein freies Bett mehr haben", so der Mediziner. Zwar habe sich die Situation im Vergleich zu vor zwei Wochen nicht verschlechtert, als t-online erstmals über die starke Belastung in Bremen berichtet hatte. "Wir versuchen, mit aller Kraft die Versorgung gut aufrechtzuerhalten", so Claßen. Dennoch: "Dabei kommen wir aber auch an unsere Grenzen."

Dr. Martin Claßen, Klinikdirektor des Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess: Er beobachtet momentan eine hohe Auslastung in den Kinderkliniken der Region. (Quelle: Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess)



Das würde sich vor allem auch deswegen zeigen, weil das RS-Virus in diesem Jahr zum Teil heftigere Erkrankungen auslösen würde. Und: "Es sind dieses Jahr einfach viel mehr". Das liege laut dem Mediziner vor allem daran, dass sich letztes Jahr nur wenige Kinder mit dem RS-Virus infizieren konnten, weil aufgrund der Kontaktbeschränkungen und des Lockdowns nur wenige Kontakte stattgefunden hätten.

RS-Virus in Bremen: Corona verschärft Situation

Weiterhin Sorge bereitet dem Mediziner die Situation wegen der Corona-Pandemie. "Da wir zu Beginn der Pandemie nicht ausgelastet waren, wurde das Personal auf den Corona-Stationen eingesetzt, nun fehlt es", so Claßen. Das führe dazu, dass auf einer Station, wo rein real noch Betten zur Verfügung stünden, keine Kinder mehr aufgenommen werden könnten. "Denn durch die Pflegepersonaluntergrenzen dürfen wir nur so viele Patienten aufnehmen wie durch die Personalgrenzen vorgeschrieben."



Und eine Besserung scheint wohl nicht in Sicht. "Das RS-Virus ist eine typische Erkrankung in der kalten Jahreszeit. Die Erkrankungen werden sicherlich bis März weitergehen."