Polizei stellt Verdächtige

Männer flüchten nach Raubüberfall und bauen Unfall

26.12.2021, 12:17 Uhr | dpa, t-online, EP

Überfall an Weihnachten: In der Bremer Neustadt haben zwei Männer einen 18-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei kam den mutmaßlichen Tätern auf die Spur. Die Verfolgung endete mit einem Unfall.

Nach einem Raubüberfall auf einen 18-Jährigen sind in Bremen zwei junge Männer vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Mann den 18-Jährigen am Samstagabend in der Bremer Neustadt bedroht, ihm Handy und Bargeld abgenommen und war danach mit einem wartenden Auto geflüchtet.



Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei das Auto ausfindig machen, als die Beamten den Wagen jedoch stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und prallte schließlich gegen einen Baum. Fahrer und Beifahrer versuchten zunächst zu Fuß zu flüchten, wurden allerdings von den Beamten eingeholt.

Bremer Beamte beschlagnahmen Drogen und Handy

Laut Polizei hatte der 19-jährige Fahrer keinen Führerschein und stand nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss. Die am Wagen angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Die Täterbeschreibung passte auf den 21-jährigen Beifahrer.



Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Cannabis, das gestohlene Handy wurde im Fußraum des Autos entdeckt. Die beiden jungen Männer wurden unter anderem wegen Raubes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.