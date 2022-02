Polizeieinsatz in Bremen

Mann mit Waffe pinkelt in Dom – Mitarbeiter greift ein

22.02.2022, 09:13 Uhr | t-online, LKA

Mutiger Einsatz eines Kirchenmitarbeiters in Bremen: Weil ein betrunkener Mann während des Gottesdienstes störte und in die Kirche urinierte, verwies der Mitarbeiter diesen nach draußen. Dann zog der Mann eine Waffe.

Am Sonntag hat ein 59-jähriger Betrunkener einen Polizeieinsatz in einer Kirche in Bremen Mitte ausgelöst. Dabei handelte es sich um den St. Petri Dom in der Bremer Altstadt, wie die Polizei t-online bestätigte. Nachdem er laut Polizei den Gottesdienst zunächst mit Applaus gestört und schließlich gegen eine Säule gepinkelt hatte, wollte ihm ein Kirchenmitarbeiter Hausverbot erteilen.

In diesem Moment habe der betrunkene Randalierer eine Schusswaffe gezogen. Davon wenig beeindruckt habe der Mitarbeiter den Mann geschlagen, ihm die sogenannte Softair-Pistole aus der Hand getreten und die Polizei gerufen.

Der Störenfried wurde zunächst in Gewahrsam genommen und dann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, berichtet die Polizei.