Radio Bremen zeigt Doku-Serie über Patientenmörder Högel

In einer vierteiligen Doku-Serie greift Radio Bremen die Geschichte um den wegen Mordes verurteilten Krankenpfleger Niels H├Âgel auf. Die in Koproduktion mit Sky Deutschland entstandene Dokumentation unter dem Titel "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" ist vom 9. Mai an in der ARD-Mediathek verf├╝gbar, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Das Erste zeigt die "Story im Ersten" am 16. Mai um 22.50 Uhr.