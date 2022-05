Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand wegen Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Bremen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss im Stadtteil Huchting am Freitagnachmittag ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren, die sich zu dem Zeitpunkt allein in der Wohnung befanden, wurden von anderen Hausbewohnern rechtzeitig ins Freie gebracht. Eine 42 Jahre alte Bewohnerin aus der dritten Etage brachten Feuerwehrleute aus dem Haus. Sie wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik.