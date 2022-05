Lauterbach ruft Länder zu mehr Medizinstudienplätzen auf

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angesichts eines drohenden weiteren √Ąrztemangels einen Ausbau der Studienpl√§tze f√ľr Medizin angemahnt. "Ich halte es f√ľr einen gro√üen Fehler der L√§nder, dass man sich hier nicht engagiert", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Deutschen √Ąrztetag in Bremen. Dies werde man bald bitter bereuen. Ben√∂tigte Fachkr√§fte k√∂nne man nicht kompensieren, indem man anderen Staaten √Ąrzte wegnehme, weil in Deutschland besser bezahlt werde. "Das ist unethisch."