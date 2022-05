Nach Böhmermann-Aktion: Ermittlung gegen Polizist

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Polizeibeamten in Bremen wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Hintergrund ist eine Aktion der Sendung "ZDF Magazin Royale" des Satirikers Jan B├Âhmermann, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag sagte. Wie B├Âhmermann in der j├╝ngsten Folge des "ZDF Magazin Royale" berichtete, hatten 16 Menschen im August 2021 in 16 Polizeidienststellen aller Bundesl├Ąnder dieselben 7 Hasskommentare aus dem Internet zur Anzeige vorgelegt. In Bremen soll der Polizist die Anzeige zwar aufgenommen haben, sie aber erst zwei Monate sp├Ąter auf Nachfrage der Anzeigenden im System erfasst haben. Nun m├╝sse gepr├╝ft werden, warum die Sache versp├Ątet bearbeitet wurde, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.