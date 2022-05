Mehr ausländische Fachkräfte in Sachsen

Die Zahl auslĂ€ndischer BeschĂ€ftigter in Sachsen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr arbeiteten im Freistaat 107.000 Menschen aus dem Ausland in Sachsen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur fĂŒr Arbeit am Montag zum Europatag (9. Mai) mitteilte. FĂŒnf Jahre zuvor lag die Zahl demnach bei 53.000 BeschĂ€ftigten.