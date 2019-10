Der Sport-Donnerstag im Live-Blog

BVB-Profis im Fernsehen reingelegt

10.10.2019, 17:54 Uhr | t-online.de

Der Sport in Dortmund ist extrem vielfältig: Neben dem BVB gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Marco Reus kann nach seinen Kniebeschwerden wieder beim Länderspiel gegen Estland dabei sein. Der Dortmunder steht vor seinem 43. Länderspiel, das am Sonntag stattfindet. Löw sagte dem "Kicker", dass Reus "einsatzfähig" sein werde.

In der nächsten Sendung von "Verstehen Sie Spaß" mit Moderator Guido Cantz werden mehrere BVB-Profis reingelegt. Wie Cantz der Deutschen Presse-Agentur sagte, seien die Dreharbeiten für ihn ein "persönliches Highlight" gewesen. Für die Fernsehshow der ARD stellte Cantz den Profikickern Marco Reus, Julian Brandt und Mats Hummels eine Falle. Gezeigt wird der Beitrag in der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag um 20.15 Uhr im Ersten. Den ganzen Beitrag lesen Sie hier.

Viele BVB-Fans trauern ja nach wie vor der Zeit von Jürgen Klopp in Dortmund nach. Und nachdem Peter Bosz und Peter Stöger gescheitert waren, versuchte Aki Watzke offenbar, "Kloppo" zurück zu holen. Das verrät er jetzt in seiner Biografie "Echte Liebe. Ein Leben mit dem BVB". Warum es am Ende doch nichts wurde, steht hier...

Der gestrige Fußball-Tag stand in Dortmund ganz im Zeichen des Länderspiels gegen Argentinien. Am Ende holte das DFB-Team ein 2:2 – doch irgendwie fühlte sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. Hier finden Sie unsere Einzelkritik der Spieler.



