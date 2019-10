LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Löw hat 14-jähriges BVB-Talent im Visier

11.10.2019, 16:31 Uhr | t-online.de, tme

Youssoufa Moukoko: Der Juniorenstürmer des BVB trifft aktuell wie am Fließband. (Quelle: MaBoSport/imago images)

Der Sport in Dortmund ist extrem vielfältig: Neben dem BVB gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Den Namen Youssoufa Moukoko hat fast jeder BVB-Fan schon einmal gehört. Das Sturmjuwel schießt mit erst 14 Jahren in der U19 ein Tor nach dem anderen – was den Bundestrainer neugierig gemacht hat. Denn jetzt wurde bekannt, dass Löw den 14-Jährigen bereits auf dem Schirm hat. "Ich habe mich bei Michael Skibbe schon mal erkundigt", sagte Löw dem Internetportal "Sportbuzzer". Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Eine große Ehre für U19-Kicker Giovanni Reyna. Der BVB-Spieler steht im Kader der USA für die U17-Weltmeisterschaft. Das freut den Verein und, wie auf einem Foto auf Facebook zu sehen, "Gio" offenbar auch.

Dass es am Wochenende wieder warm werden soll, ist bei diesem kurzen Video vom Training des BVB in Dortmund noch nicht wirklich erwartbar. Denn wie zu sehen, tragen die Spieler bereits lange Hosen, Jacken und Mützen. Zwar geht das Training noch nicht richtig los, trotzdem ist unverkennbar der Herbst auch in Dortmund eingekehrt. Zumindest bis zum Wochenende, wenn er eine kurze Pause macht. Danach dürften aber wieder die langen Klamotten ausgepackt werden.

Der ehemalige BVB-Meistertrainer von 2011 und 2012 und Erfolgscoach Jürgen Klopp war am Donnerstag vier Jahre nach seiner Unterschrift beim FC Liverpool zurück in Dortmund. Er war zu Gast auf einer Buchvorstellung von Hans-Joachim Watzke. Nicht nur die 288 Seiten lange Biographie Watzkes mit dem Namen "Echte Liebe" sorgte für große Medienpräsenz, vor allem Klopps Besuch lockte viele Besucher nach Dortmund. Wie genau der Abend in Dortmund ablief, erfahren Sie hier.

Heute Abend geht es für die Jungs von den Eisadlern Dortmund gegen die Mannschaft der Wiehl Penguins. Los geht es um 20 Uhr am Eisstadion an der Strobelallee. Die Eisadler hoffen natürlich auf einen Sieg. Aber das dürfte auch die Intention der Pengiuns sein, deswegen können wir uns auf eine spannende Partie freuen.

