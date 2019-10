LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB im Pokal gegen Mönchengladbach ohne Alcácer und Schmelzer

29.10.2019, 15:40 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Seite neu laden

Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach erneut auf Pablo Alcácer verzichten. Der spanische Torjäger, der zuletzt aufgrund von Problemen an der Achillessehne nicht zur Verfügung stand, ist zwar zurück im Training, steht dem Fußball-Bundesligisten aber noch nicht wieder zur Verfügung. Darüber hinaus fehlt auch Linksverteidiger Marcel Schmelzer. Noch offen ist das Comeback von Roman Bürki. Der an einem grippalen Infekt erkrankte Stammkeeper war zuletzt durch Marwin Hitz ersetzt worden. Mehr dazu hier.

Thorsten Legat teilte am Montagabend auf seinen Social-Media-Kanälen mit, dass er nicht mehr Trainer beim Landesligisten TuS Bövinghausen 04 ist. Gerade mal ein halbes Jahr war er Trainer bei dem Dortmunder Fußballverein, mit denen er aktuell auf Rang Vier stand. Grund für das Aus seien viele neue Anfragen aus der TV-Welt, wie Legat selber erklärte.

Mario Götze hat sich im Spiel von Borussia Dortmund beim FC Schalke 04 am vergangenen Samstag einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk zugezogen. Das teilte der Fußball-Bundesligist aus Dortmund am Dienstag mit. Dennoch sei ein Einsatz des Weltmeisters von 2014 im Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) gegen Borussia Mönchengladbach "nicht ausgeschlossen". Götze war im Revierderby in der 57. Minute ausgewechselt worden.

Das BVB-Lernzentrum lädt für den 9. November zum Rudelgucken ein. Geschaut wird das Spiel von Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Und zwar im BVB-Lernzentrum unter der Südtribüne im Rahmen des Projekts "Meine Stadt – Mein Verein". Alle Informationen zum Ablauf gibt es hier.

Offenbar soll Coach Lucien Favre den Spielern von Borussia Dortmund ein Handschlag-Verbot erteilt haben. Was erst einmal merkwürdig klingt, hat aber einen ganz einfachen Hintergrund: Die Grippe-Gefahr im Kader soll verringert oder gar verbannt werden. Auch Umarmungen sollen zur Begrüßung unterlassen werden. Im Team kursiert bereits ein Grippe-Virus, weshalb der BVB in den letzten drei Spielen jeweils auf einen Spieler verzichten musste. Lucien Favre will so vorsorgen.

BVB-Trainer Lucien Favre sorgte wieder für Aufsehen: Dieses Mal ist ein kurioses Verbot der Grund für die Schlagzeilen, die Favre mal wieder schreibt. (Quelle: Eibner-Pressefoto/imago images)



Willkommen zurück! Auch heute gibt es in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund wieder die aktuellsten News rund um Fußball und Co. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.