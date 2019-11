LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Spieler verstecken sich auf dem Platz

12.11.2019, 08:51 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Um Lucien Favre wird es einsam. Das ist keine unmittelbare Folge des erschreckenden Auftritts von Borussia Dortmund im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München, zahlreiche Spieler des BVB verabschiedeten sich zu ihren Nationalmannschaften. Eine Aufarbeitung des 0:4-Debakels beim deutschen Fußball-Rekordchampion ist daher nur bedingt möglich.

Dennoch kommt die zweiwöchige Pause zur richtigen Zeit, auch wenn die Trainingsbeteiligung eher übersichtlich sein wird. Dass die Profis des Vizemeisters guten, an manchen Tagen auch mitreißenden Fußball spielen können, ist nämlich unbestritten. Der BVB hat ein Kopfproblem.

"Ich glaube, dass sich viel zu viele Spieler verstecken auf dem Platz. Leute wie Roman Bürki oder Mats Hummels, die das Zeug dazu haben, eine Mannschaft zu führen. Auch Axel Witsel oder Marco Reus im Sturm. Man muss als Kollektiv vorne attackieren und sich dem Ganzen nicht ergeben", kritisierte Ex-Torhüter Roman Weidenfeller in der Sendung Sky90 und ergänzte: "Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass man sich über diese Niederlage aufgeregt hat."

Willkommen zurück in Dortmund! Auch heute halten wir Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder über alles auf dem Laufenden, was Sie zum Dortmunder Lokalsport wissen müssen.



Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.