Ex-BVB-Talent kehrt zurück nach Dortmund

22.11.2019, 17:53 Uhr | t-online.de , vss

Vor der heutigen Partie gegen SC Paderborn erwartet Sebastian Kehl einen Sieg des BVB. Er erklärte im "kicker", dass die Mannschaft vom Anpfiff zeigen solle, "dass es an diesem Abend nur einen Sieger geben kann".



Ein ungünstiges Plätzchen für ihr Geschäft haben sich die Tauben auf der Dortmunder Südtribüne gesucht. Dort wurden sämtliche Plätze offenbar seit Wochen nicht gereinigt. Denn schon seit dem 7. November kursiert ein Video der Südtribüne im Netz, das zeigt, dass die Plätze so dreckig sind, dass man sich gar nicht setzen möchte.

Am Freitagabend sammeln die Desperados Dortmund 1999 beim Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 für den guten Zweck. Gesammelt werden Becher, die an gut gekennzeichneten Abgabestellen unter der Ost- und Westtribüne abgegeben werden können. Das gesammelte Geld wird zur Hälfte dem "Elterntreff leukämie- und tumorerkrankter Kinder e.V." und dem "Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Dortmund" gespendet. Hier der Aufruf:

+++ SPENDENAKTION FÜR DEN GUTEN ZWECK +++ Die Desperados Dortmund 1999 sammeln am heutigen Freitagabend beim Heimspiel... Gepostet von BVB-Fanabteilung am Freitag, 22. November 2019

"Am Freitag komme ich nach Hause", sagt der gebürtige Dortmunder, der nun beim SC Paderborn 07 spielt. Für seinen erstes Spiel im Signal Iduna Park musste er jedoch vom BVB zum SCP wechseln. Von Luca Kilian ist die Rede, der Youngster, der bei Borussia Dortmund seine Ausbildung absolviert hat. Ob Wiedersehen auch in diesem Fall Freude macht?

Der E-Scooter-Verleih Circ lässt mit einer Sonderedition alle schwarz-gelben Herzen höher schlagen. Das Design ist an den Farben vom BVB gestaltet worden und ist perfekt, um zum SC Paderborn-Spiel ins Stadion zu düsen.

Heute trifft Borussia Dortmund auf den SC Paderborn 07. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park. Die Mannschaft rund um Lucien Favre sagt den Paderbornern den Kampf an. Einer der Dortmunder Rivalen ist Luca Kilian. Der SCP-Kicker kommt jedoch gebürtig aus Dortmund.

💛 SPIELTACH! 🖤 🆚 SC Paderborn 07 🕘 20.30 Uhr MEZ 📍 SIGNAL IDUNA PARK 🏆 Bundesliga Official 📺 DAZN 📱 #BVBSCP Gepostet von Borussia Dortmund am Freitag, 22. November 2019

Für BVB-Trainer Lucien Favre ist der aktuelle Tabellenstand mit deutlichem Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach ein Muster ohne Wert. "Auf welchem Rang wir aktuell stehen, hat doch noch keine Aussagekraft. Wir schauen nach elf Spieltagen nicht auf die Tabelle", sagte der Coach von Borussia Dortmund. "Wir alle wollen das Maximum! Aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen."

BVB-Trainer Lucien Favre am Spielfeldrand: Fürs Spiel gegen den SC Paderborn ist Favre zuversichtlich (Quelle: Jan Huebner/imago images)



Auch die anhaltende Diskussion um ihn als Trainer stören ihn nicht. "Ich war auch nicht mit allen Ergebnissen in dieser Saison zufrieden – aber Angst um meinen Job hatte ich nie." Bleiben die Ergebnisse aus, "gibt es Diskussionen. Ich bin lange genug dabei, um das zu verstehen."

Für das kommende Spiel gegen den SC Paderborn zählt für ihn nur der Kampf und Teamgeist, denn "nur vom Titel zu reden bringt uns aber keine Punkte", betonte Favre. "Wir müssen uns auf die Spiele konzentrieren und gewinnen."

