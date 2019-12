LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB ist der beliebteste Fußballverein in Deutschland

20.12.2019

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die Dortmund Giants trauern um einen ehemaligen Spieler. Florian Heimerl ist vergangenen Dienstag verstorben. Er spielte in der 1. Mannschaft der Giants. Auch wir möchten an dieser Stelle unser tiefstes Mitgegühl ausdrücken.

Der BVB reist nicht nur ohne Kapitän, sondern auch mit einem möglicherweise nicht einsatzfähigen Sancho nach Hoffenheim. Der Youngster Jadon Sancho klagte am Dienstag gegen Leipzig über Krämpfe und musste schließlich ausgewechselt werden. Fraglich ist, ob der Torgarant heute dabei sein kann.

Die DFL hat die genauen Termine für die Bundesliga-Spieltage 22 bis 28 festgelegt. Am 14. Februar startet das erste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt um 20.30 Uhr. Im Revierderby treffen Schalke 04 und der BVB genau einen Monat später, am 14. März um 15.30 Uhr, aufeinander. Zum Abschluss steht am 4. April dann das Spiel gegen den FC Bayern an: Heimspiel um 18.30 Uhr.

Zur Partie vom BVB gegen den TSG Hoffenheim dürfen 14 Dortmunder Fußballfans nicht kommen. Sie haben Hausverbot in der Prezero-Arena. Das berichten die "Ruhrnachrichten" unter Berufung auf den TSG. Gegen die Betroffenen wurde beim letzten Aufeinandertreffen zwischen den Vereinen am 22. September 2018 ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. "Aus diesem Grund erteilen wir Ihnen als Hausrechtsinhaber für [...] den 20.12.19 von 0 bis 24 Uhr ein Betretungsverbot für die PreZero-Arena."

Heute trifft die Borussia Dortmund auf TSG Hoffenheim. Das wird das letzte Spiel in diesem Jahr sein. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Doch leider ohne Marco Reus. Eine mögliche Spielaufstellung des BVB könnte diese sein:

Für Borussia Dortmund-Fans dürfte das nichts Neues sein: Der BVB wurde zum beliebtesten Fußballverein Deutschlands gekürt. Über 4.000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren wurden in Deutschland im Auftrag der TU Braunschweig befragt. Berücksichtigt wurden dabei die Markeneinstellung des Klubs, die Vereinsmarkenstärke und der Bekanntheitsgrad. Heraus kam schließlich, dass der BVB am beliebtesten ist.

Vom höchstmöglichen Indexwert 100 erreicht der Verein gut 61 Punkte. Nur in einigen Bereichen muss sich der Verein von anderen Clubs geschlagen geben.

