Erling Haaland träumt von Titeln mit dem BVB

10.01.2020, 07:27 Uhr | t-online.de

Erling Haaland auf dem Platz: Der 19-Jährige will in der Rückrunde beim BVB voll angreifen. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Gestern hat Dortmunds neuer Superstar Erling Haaland erstmals zusammen mit der Mannschaft des BVB trainiert. Für die Rückrunde hat er große Ziele: "Jeder Profi träumt davon, Trophäen in der Hand zu halten. Ich natürlich auch", sagte er den Kollegen der "Bild" im Interview. Nach seiner Verletzung ist aber noch nicht klar, ab wann Haaland der Mannschaft helfen kann. Ob er bis zum Rückrundenauftakt richtig fit wird, ist allerdings offen, auch wenn sich der 19-Hährige kämpferisch gibt: "Ich werde alles geben, um dabei zu sein."

Guten Morgen, Dortmund. Auch heute finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.