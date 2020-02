LIVESport-Tag im Live-Blog

Ex-BVB-Star zweifelt an Werder-Bremen-Trainer

04.02.2020, 10:23 Uhr | t-online.de, vss

Der SV Werder Bremen empfängt heute Abend die Borussia Dortmund zum Pokalspiel. Für Bremen könnte es eng werden, der Klub ist vom Abstieg bedroht. Der ehemalige BVB-Spieler Steffen Freund ist auch der Meinung, dass Werder seinen Trainer wechseln sollte. "Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird für Florian Kohfeldt", sagte Freund als Experte am Montagabend mit Hinblick auf die Tabellensituation. Mehr dazu hier.

