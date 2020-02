LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB will gegen Eintracht Frankfurt Abwärtstrend stoppen

14.02.2020, 07:58 Uhr | t-online.de

Es ist Matchday! Heute Abend um 20.30 Uhr gilt es für den BVB. Gegen Eintracht Frankfurt können die Borussen zeigen, dass sie auch ohne Marco Reus und Julian Brandt die Leverkusen-Niederlage gut verdaut haben. Außerdem könnte ein Erfolg Mut für das vier Tage später anstehende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain machen. Aber Achtung: Die Frankfurter reisen nach dem besten Rückrundenstart der Vereinsgeschichte mit viiiel Selbstvertrauen an. Dürfte also spannend werden. Wir berichten natürlich ausführlich über das Spiel.

