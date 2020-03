LIVESport-Tag im Live-Blog

Kritik an BVB-Chef Watzke nach Corona-Statement

16.03.2020, 11:46 Uhr | t-online.de, vss

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Nach den bestehenden Verträgen der TV-Vermarktung wird im Mai die vierte und letzte Abschlagszahlung für die Saison 2019/20 fällig, wie "Kicker" berichtet. Und das, auch wenn der Spielbetrieb erst einmal ruht. Voraussetzung für den Abschlag ist, dass die Medienpartner der DFL ihren Verpflichtungen nachkommen. Für den BVB könnten dabei 34,84 Millionen Euro im Mai springen.

Borussia Dortmund soll sich mit dem belgischen Rechtsverteidiger Thomas Meunier von Paris St. Germain einig sein. Dies berichtet "RMC Sport" auf Basis von Aussagen des Ex-PSG-Stars Jerome Rothen. Bereits Anfang März hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass Meunier zum BVB wechseln will.

Die Borussia Dortmund ruft ihre Fans und alle Bürgerinnen und Bürger zum Blutspenden auf. Aus Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus gehen viele Menschen nicht mehr zum Blutspenden. Die Sorge sei völlig unbegründet, klärt der Klub auf. "Blutkonserven sind sehr wichtig, um die Versorgung der Kranken sicherzustellen!", ergänzt der BVB in einer Mitteilung. Mats Hummels sagt: "Wenn ihr gesund seid und euch fit fühlt, geht zur Blutspende. Es ist weiterhin sehr wichtig."

Fußballfans und Vereine fragen sich, wann es wieder auf den Platz geht. In derartigen Zeiten ist daran wohl erstmal nicht zu denken. Glaubt auch Hans-Joachim Watzke: "Ein normales Fußballspiel werden wir sehr lange nicht mehr erleben. Wenn wir in dieser Saison noch einmal spielen, dann werden es Geisterspiele sein. Das ist völlig klar." Zum Verbot des Trainingsbetriebs wie in Österreich sagt Watzke folgendes:. "Das kann nicht sinnvoll sein. Wir müssen ja irgendwann zur Normalität zurückkehren. Wir sollten es auch nicht übertreiben. Die Gesundheitsgefahr für eine Profi-Mannschaft würde ich als nicht so gravierend einstufen. Wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten", sagte Watzke und prognostizierte: "Wenn es so kommt, dass wir die Bundesliga abbrechen müssen, dann wird es für einige Klubs sehr, sehr schwierig."

Im Netz erntet er dafür harte Kritik. Watzke habe keine Empathie und sei "unsympathischer als Hoeneß, heißt es da. Vor allem auf Twitter hat sich ein regelrechter Shitstorm entwickelt.

#Watzke hat schon beim Anschlag auf den BVB-Bus sein wahres Gesicht gezeigt. Geld regiert die Welt 🤮. Menschlichkeit, Empathie und vor allen Dingen Gesundheit stehen bei ihm wohl hinten. — DieAnalystin (@DAnalystin) March 15, 2020

