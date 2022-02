"Zeynep" in Dortmund

Sturm schleudert Kirchenkreuz in Auto

18.02.2022, 18:40 Uhr | pb, AFP

Orkan "Zeynep" hat Nordrhein-Westfalen erreicht – und am Freitag für einen ungewöhnlichen Schaden am Hackländerplatz gesorgt. Auch im Rest der Stadt richtete der Sturm Zerstörungen an.

Kurioser Schaden am Freitagnachmittag in Dortmund: Dort riss eine Böe des Orkans "Zeynep" ein Kirchenkreuz von der St. Gertrudis-Kirche – und riss das drei Meter lange Gusseisen-Kreuz mit voller Wucht in einen vor der Kirche geparkten Pkw am Hackländer Platz.

Wie Feuerwehr und Polizei t-online bestätigen, hatte der Fahrer des Wagens im Angesicht des vom Himmel stürzenden Symbol der Christenheit aber noch Glück auf Erden: Denn der Wagen war nur geparkt, und eben nicht besetzt. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr ging von einem "Totalschaden" des Autos aus.

Das Kreuz der Katholischen Kirche landete auf einem Auto, das einen Totalschaden erlitt. (Quelle: news4)



Ob und wie der Fahrer des Wagens es für sich interpretiert, dass sein Auto von einem herabstürzenden Jesus-Kreuz zerstört worden ist, kann er wohl nur für sich selbst beantworten.



Sturm in Dortmund: Zerstörungen am Nordmarkt

Auch im Rest der Stadt hatte der Sturm am Nachmittag zu Zerstörungen geführt: Ein Lagerzelt des Lieferdienstes Amazon wurde über die Schnellstraße Brackeler Straße geschleudert, am Nordmarkt stürzte ein massiver Baum auf das Dach einer Gaststätte. Ob es dabei Verletzte gegeben hat, war zunächst unklar. Am Donnerstag waren vereinzelt Nebenstrecken der Bahn im Raum Dortmund von herabstürzenden Bäumen blockiert gewesen.



Vorübergehend war auch die Verbindung Dortmund-Münster betroffen. Die Deutsche Bahn riet, sich vor der Reise über Verspätungen oder Zugausfälle zu informieren. In Nordrhein-Westfalen gab es am Freitagnachmittag zahlreiche Ausfälle im Regional- und Fernverkehr: Laut Bahn wurden ab dem Nachmittag alle Verbindungen nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin eingestellt.



Auch auf den in Ost-West-Richtung quer verlaufenden Strecken von Köln über Hannover bis Berlin sowie zwischen Berlin und Frankfurt am Main nach Amsterdam sollten keine ICE- oder IC-Züge mehr verkehren.

Der Stopp des Regionalverkehrs betraf auch große Teile von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Teils sollten Busnotverkehre eingerichtet werden. Die Verbindungen in den betroffenen Gebieten sollten gestaffelt ab dem Nachmittag auslaufen, teils aber noch bis in den frühen Abend aufrechterhalten werden.