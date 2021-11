Anfahrt, Corona-Regeln und Co.

Weihnachtsmarkt Düsseldorf 2021 – alles, was Sie wissen müssen

02.11.2021, 08:40 Uhr | t-online, vss

Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt am Burgplatz: Düsseldorf hat so einige Weihnachtsmärkte zu bieten. (Quelle: Bernd Lauter/imago images)

Insgesamt sieben Weihnachtswelten sind Teil des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes in der Innenstadt. Alle Informationen zu Anfahrt, Corona-Regeln und Co.

Die Weihnachtsmärkte öffnen in Düsseldorf wieder. Doch in diesem Jahr gilt es, aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie einige Regeln zu beachten. Welche das sind und wie Sie den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf am besten erreichen, erfahren Sie hier.



Der beliebteste Weihnachtsmarkt ist der in der Düsseldorfer Innenstadt, direkt am Alten Rathaus. Sie können den Markt vom 18. November bis zum 30. Dezember besuchen.

Die Öffnungszeiten variieren. Von Sonntag bis Donnerstag ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr. Am Totensonntag, Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleiben die Büdchen geschlossen.

Für den Weihnachtsmarkt gilt eine 3G-Regel. Gäste müssen geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Die Nachweise werden stichprobenartig kontrolliert. Die Stadt Düsseldorf mahnt zudem dazu, einen Besuch bei Erkältungssymptomen zu verschieben. Außerdem gilt weiterhin die Abstandsregelung und für die eigene Sicherheit sollte eine medizinische Maske getragen werden.

Es gibt sieben Themenwelten auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt, die insgesamt mit rund 220 Ständen locken. Zum einen können Sie die U-Bahn-Station Heinrich-Heine-Allee anfahren, sie liegt im Zentrum der Altstadt. Das geht mit den Linien U70 bis U80 und mit der U83. Ansonsten hält auch der Bus. Die einzelnen Plätze liegen alle in unmittelbarer Nähe und sind fußläufig zu erreichen. Auf folgende Orte dürfen Sie sich freuen:

Handwerkermarkt auf dem Marktplatz

Engelchen-Markt auf dem Heinrich-Heine-Platz

Altstadt-Markt auf der Flinger Straße

Sternchen-Markt am Stadtbrückchen

Märchen-Markt am Schadowplatz

Kö-Bogen-Markt am Jan-Wellem-Platz/Joachim-Erwin-Platz

Einen Überblick können Sie sich auf der sogenannten Weihnachtsbummelkarte verschaffen. Dort finden Sie eine Gesamtübersicht aller sieben Themenwelten des Weihnachtsmarktes in der Düsseldorfer Innenstadt.

Nicht nur in diesem Jahr, sondern jedes Jahr ist der Lichterdom ein spektakuläres Highlight des Düsseldorfer Weihnachtsmarktes. Die 40 Meter lange und 15 Meter hohe Lichtkonstruktion mit 3.500 Glühbirnen ist einem historischen Original von 1953 nachempfunden und damit ein echter Blickfang auf der Königsallee.

Außerdem lädt die DEG Winterworld schon seit dem 15. November zu zahlreichen weihnachtlichen Attraktionen ein. So befindet sich etwa eine 1.700 Quadratmeter große Eisfläche rund um den Schalenbrunnen auf dem Corneliusplatz und ein Riesenrad, das "Wheel of Vision", auf dem Burgplatz. Es gibt außerdem Lättli-Schießen, Eisstockschießen und Gastronomie-Stände, die zum Genießen einladen. Alle Informationen und Preise finden Sie hier.

Die Eisbahn an der Düsseldorfer Königsstraße: Sie ist nur eine der Attraktionen, mit denen die DEG Winterworld lockt. (Quelle: Norbert Schmidt/imago images)



Das Weihnachtsliedersingen und Livemusik sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

Wer seine Tasse Glühwein mal anders genießen möchte, der kann das auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt tun. Denn im Dreischeibenhaus findet man den höchsten Glühweinstand der Stadt. Er befindet sich auf der Dachterrasse und bietet einen spektakulären Blick über die Altstadt in Düsseldorf, inklusive Riesenrad und Eisbahn. An den Adventswochenenden zwischen ist samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, darin ist der erste Glühwein aber natürlich enthalten.

Weihnachtsdörfchen in Benrath

Weihnachtsmarkt vorm Schloss in Benrath

Pempelforter Weihnachtsmarkt an der Nordstraße

Weihnachtsmarkt am Klemensplatz in Kaiserwerth

Weihnachtsmarkt vor den Düsseldorfer Arcaden in Bilk

Weihnachtsmarkt im linksrheinischen Oberkassel